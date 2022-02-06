Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 13:48
13:46
Шоу-бизнес
Актриса Мария Голубкина призвала журналистку Ксению Собчак быть осторожнее
13:45
Экономика
Блины в «Теремке» подорожали из-за роста издержек сети
13:40
Весь мир
Около 20 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за снегопада в Турции
13:38
Политика
Макрон указал на невозможность нормализации международной ситуации без России
13:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели двух детей при пожаре под Иркутском
13:37
Политика
Американист Рогулев обвинил The New York Times в публикации вбросов о России
13:34
Экономика
Белград обсуждает с Баку возможность импорта азербайджанского газа
13:33
Весь мир
Верховный суд Северной Каролины наложил запрет на республиканский «джерримендеринг»
13:32
Армия
Covert Shores: подлодки ВМС Британии могут «замаскироваться» под авианосец ВМФ РФ
13:31
Общество
Гинцбург допустил вакцинацию от COVID-19 детей младше 6 лет интраназальным препаратом
Все новости

Экономист Солодов объяснил энергокризис в ЕС особенностями экономической модели

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 12:22
Экономика
Экономист Солодов объяснил энергокризис в ЕС особенностями экономической модели
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 6 февраля. Энергетическая бедность Европы отражается на 35 млн жителях, которым приходится отказываться от обогрева помещений ради покупки продуктов.

Экономист Виктор Солодов в интервью SOLENKA.INFO напомнил, что от энергетической бедности больше всего страдают страны Южной и Восточной Европы. Нехватка энергоресурсов касается 30% граждан Болгарии. Каждый десятый европеец живет в энергетической бедности, которая стала следствием «либеральной модели экономики», «целевой модели газового рынка» и «Третьего энергопакета». Это привело к разбалансировке принципов энергетической безопасности.

Замена угля на ветряки и солнечные панели не решает проблему с энергообеспечением. Инвесторы ЕС, вкладывающие в зеленые технологии, получают много льгот, в числе которых есть обязательства покупать электроэнергию, вырабатываемую ветряками и солнечными станциями. Это спровоцировало закрытие угольных и газовых станций.

Таким образом, Европа отказалась от долгосрочных газовых контрактов, сама себя загнав в ловушку, связанную с дефицитом и ростом цен.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель ранее подтвердил, что Россия не виновата в европейском энергокризисе.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Экономист Солодов объяснил энергокризис в ЕС особенностями экономической модели
евросоюз европа экономика ес энергокризис зеленые технологии
Комментировать