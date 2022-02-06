Брюссель, 6 февраля. Энергетическая бедность Европы отражается на 35 млн жителях, которым приходится отказываться от обогрева помещений ради покупки продуктов.

Экономист Виктор Солодов в интервью SOLENKA.INFO напомнил, что от энергетической бедности больше всего страдают страны Южной и Восточной Европы. Нехватка энергоресурсов касается 30% граждан Болгарии. Каждый десятый европеец живет в энергетической бедности, которая стала следствием «либеральной модели экономики», «целевой модели газового рынка» и «Третьего энергопакета». Это привело к разбалансировке принципов энергетической безопасности.

Замена угля на ветряки и солнечные панели не решает проблему с энергообеспечением. Инвесторы ЕС, вкладывающие в зеленые технологии, получают много льгот, в числе которых есть обязательства покупать электроэнергию, вырабатываемую ветряками и солнечными станциями. Это спровоцировало закрытие угольных и газовых станций.

Таким образом, Европа отказалась от долгосрочных газовых контрактов, сама себя загнав в ловушку, связанную с дефицитом и ростом цен.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель ранее подтвердил, что Россия не виновата в европейском энергокризисе.