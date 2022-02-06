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Американка Карен Чен заявила, что не может повторить элементы фигуристок из России на ОИ

Олимпийские игры 2022
Американка Карен Чен заявила, что не может повторить элементы фигуристок из России на ОИ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Пекин, 6 февраля. Американская фигуристка Карен Чен заявила, что у сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине великолепная команда. По словам спортсменки, она не может кататься так же, как это делают россиянки.

Зимние Олимпийские игры — 2022 стартовали в Пекине 4 февраля. Согласно распространенному мнению, главными фаворитами по части женского фигурного катания на состязаниях являются российские фигуристки. Эту точку зрения, как выяснилась, разделяет и американская спортсменка.

«Я признаю, что не могу кататься так как это делают они. Хотя стараюсь не слишком много думать об этом. Я выступаю, чтобы показать свое катание, фокусируюсь на этом», — рассказала Чен после короткой программы в командных соревнованиях, где зона аняла пятое место.

По итогам второго дня состязаний сборная России лидирует в командном турнире, опережая национальную команду США на три балла. Первый результат в короткой программе в командных соревнованиях показала Камила Валиева, сделавшая, по ее же признаю, для триумфа на Олимпиаде все от нее зависящее.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Американка Карен Чен заявила, что не может повторить элементы фигуристок из России на ОИ
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