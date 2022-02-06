Американка Карен Чен заявила, что не может повторить элементы фигуристок из России на ОИ

Пекин, 6 февраля. Американская фигуристка Карен Чен заявила, что у сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине великолепная команда. По словам спортсменки, она не может кататься так же, как это делают россиянки.

Зимние Олимпийские игры — 2022 стартовали в Пекине 4 февраля. Согласно распространенному мнению, главными фаворитами по части женского фигурного катания на состязаниях являются российские фигуристки. Эту точку зрения, как выяснилась, разделяет и американская спортсменка.

«Я признаю, что не могу кататься так как это делают они. Хотя стараюсь не слишком много думать об этом. Я выступаю, чтобы показать свое катание, фокусируюсь на этом», — рассказала Чен после короткой программы в командных соревнованиях, где зона аняла пятое место.

По итогам второго дня состязаний сборная России лидирует в командном турнире, опережая национальную команду США на три балла. Первый результат в короткой программе в командных соревнованиях показала Камила Валиева, сделавшая, по ее же признаю, для триумфа на Олимпиаде все от нее зависящее.