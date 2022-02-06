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Потери ВСУ составили бы 100%: Милонов о последствиях украинской военной агрессии

Политика
Потери ВСУ составили бы 100%: Милонов о последствиях украинской военной агрессии
Федеральное агентство новостей  / 

Киевский режим не обладает достаточным авторитетом в рядах собственной же армии. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Ранее Соединенные Штаты оценили потенциальные потери Украины в случае «вторжения России на ее территорию». По информации Reuters, они составят до 25 тысяч военных и до 50 тысяч гражданских. РФ же рискует тем, что с ее стороны якобы погибнет от 3 до 10 тысяч военных. Что касается Киева, то он, согласно источникам агентства, в случае вхождения российской армии падет через несколько дней.

«Странно, я думал, что украинская армия куда многочисленнее, чем 25 тысяч человек, — заметил Милонов. — Потому что, если бы Россия действительно сделала то, о чем так мечтают источники агентства Reuters, потери ВСУ составили бы 100% — это как погибшие и раненные, так и сдавшиеся в плен».

«Потери ВСУ составили бы 100%: Милонов о последствиях украинской военной агрессии
Федеральное агентство новостей /

Вместе с тем, отметил депутат, украинские военные с куда большим удовольствием предпочитали бы «сдаваться в плен», нежели умирать за киевский режим.

«Защищать эту власть ценой собственной жизни мало кто захочет, — считает парламентарий. — Но опять-таки подчеркну, что мы сейчас обсуждаем досужие домыслы американцев, а не ситуацию, у которой есть потенциал к возникновению».

Ранее ФАН попытался узнать у экс-игрока сборной Украины и «Спартака» Калиниченко, чей Крым.

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россия сша украина милонов
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