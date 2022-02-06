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Аналитики 19FortyFive признали новозеландский танк Боба Сэмпла худшим в истории

Армия
Аналитики 19FortyFive признали новозеландский танк Боба Сэмпла худшим в истории
Prt Scr youtube.com  /  stanley088

Вашингтон, 6 февраля. Обозреватели американского издания 19FortyFive назвали новозеландский танк Боба Сэмпла худшим в истории.

Авторы публикации сравнили этот танк с маленьким трактором, который обшит тонкой гофрированной сталью и вооружен несколькими пулеметами. По словам аналитиков, боевая машина имела низкую проходимость и постоянно опрокидывалась при езде по канавам.

«Орудия клинило из-за вибраций, поэтому стрелять можно было только в стационарном положении. Танк также останавливался, чтобы просто сменить передачу. А еще в башне не было люка», — говорится в статье.

Отмечается, что к машине Боба Сэмпла, который в годы Второй мировой войны являлся министром труда Новой Зеландии, как нельзя лучше подходит фраза «ад на колесах». Этот танк был разработан им из-за угрозы японского вторжения. Основой для нее стал гусеничный трактор Caterpillar D8. Всего было создано три экземпляра, которые подверглись острой критике и насмешкам СМИ. Многие эксперты убеждены, что Сэмплу удалось создать худшую тяжелую боевую машину в истории танкостроения.

Ранее военный журнал Military Watch Magazine включил сразу два танка ВС РФ в список лучших в мире. Речь идет о российских Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв».

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