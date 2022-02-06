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Немецкий политик Мерц призвал США не вмешиваться в вопрос «Северного потока — 2»

Политика
Немецкий политик Мерц призвал США не вмешиваться в вопрос «Северного потока — 2»
Prt Scr youtube.com

Берлин, 6 февраля. Председатель ХДС Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что США перестанут вмешиваться в дела европейских стран.

В интервью газете Bild am Sonntag он также выразил надежду, что США не станут встревать в вопросы реализации проекта «Северный поток — 2», так как эта тема тоже является внутренним делом Европы.

Ранее польское издание Gazeta Wyborcza сообщило, что руководство России получит право на монопольный запуск трубопровода «Северный поток — 2». В случае наступления морозов европейские компании могут не справиться с повышенным спросом, в результате чего образуется дефицит газа, передают журналисты.

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