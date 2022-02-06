Французский аналитик Гав раскритиковал США за вброс о «нападении» украинцев на Россию

Париж, 6 февраля. Заявления властей США о якобы подготовке Россией фейкового видео являются пропагандой в худшем виде, заявил французский аналитик Шарль Гав.

Речь идет об утверждении американской стороны, которая безосновательно обвинила Москву в планах снять видео с инсценированным «вторжением» украинцев на территорию РФ. Согласно вбросу Вашингтона, на кадрах было бы запечатлено нападение солдат ВСУ, а также разрушенные здания, скорбящие люди и вооружение Киева.

«Я ошеломлен детской наивностью американских заявлений», — сказал аналитик.

flickr.com / Sarah Sampsel

Также Гав отметил, что заявление Белого дома напоминают о выступлении Колина Пауэлла в ООН. Во время своей речи американский политик говорил об оружии массового уничтожения в Ираке, добавил он. Эксперт поставил на место Соединенные Штаты за вброс о сфабрикованном видео, подчеркнув, что это является демонстрацией пропаганды.

«Это звучит просто как пропаганда в ее худшем виде», — заключил Гав.

Ранее о видеопровокации США высказался сенатор Алексей Пушков. По его словам Госдеп продолжает вешать «лапшу» про россиян. Представитель Совфеда поддержал американского журналиста Мэтта Ли, который не поверил лжи собственных властей.