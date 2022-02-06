Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 13:48
13:46
Шоу-бизнес
Актриса Мария Голубкина призвала журналистку Ксению Собчак быть осторожнее
13:45
Экономика
Блины в «Теремке» подорожали из-за роста издержек сети
13:40
Весь мир
Около 20 тысяч домохозяйств остались без электричества из-за снегопада в Турции
13:38
Политика
Макрон указал на невозможность нормализации международной ситуации без России
13:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту гибели двух детей при пожаре под Иркутском
13:37
Политика
Американист Рогулев обвинил The New York Times в публикации вбросов о России
13:34
Экономика
Белград обсуждает с Баку возможность импорта азербайджанского газа
13:33
Весь мир
Верховный суд Северной Каролины наложил запрет на республиканский «джерримендеринг»
13:32
Армия
Covert Shores: подлодки ВМС Британии могут «замаскироваться» под авианосец ВМФ РФ
13:31
Общество
Гинцбург допустил вакцинацию от COVID-19 детей младше 6 лет интраназальным препаратом
Все новости

Французский аналитик Гав раскритиковал США за вброс о «нападении» украинцев на Россию

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 12:15
Политика
Французский аналитик Гав раскритиковал США за вброс о «нападении» украинцев на Россию
Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / facebook.com

Париж, 6 февраля. Заявления властей США о якобы подготовке Россией фейкового видео являются пропагандой в худшем виде, заявил французский аналитик Шарль Гав.

Речь идет об утверждении американской стороны, которая безосновательно обвинила Москву в планах снять видео с инсценированным «вторжением» украинцев на территорию РФ. Согласно вбросу Вашингтона, на кадрах было бы запечатлено нападение солдат ВСУ, а также разрушенные здания, скорбящие люди и вооружение Киева.

«Я ошеломлен детской наивностью американских заявлений», — сказал аналитик.

Французский аналитик Гав раскритиковал США за вброс о «нападении» украинцев на Россию
flickr.com / Sarah Sampsel

Также Гав отметил, что заявление Белого дома напоминают о выступлении Колина Пауэлла в ООН. Во время своей речи американский политик говорил об оружии массового уничтожения в Ираке, добавил он. Эксперт поставил на место Соединенные Штаты за вброс о сфабрикованном видео, подчеркнув, что это является демонстрацией пропаганды.

«Это звучит просто как пропаганда в ее худшем виде», — заключил Гав.

Ранее о видеопровокации США высказался сенатор Алексей Пушков. По его словам Госдеп продолжает вешать «лапшу» про россиян. Представитель Совфеда поддержал американского журналиста Мэтта Ли, который не поверил лжи собственных властей.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Французский аналитик Гав раскритиковал США за вброс о «нападении» украинцев на Россию
украина россия сша франция видео пропаганда вброс вторжение гав
Комментировать