Большунов повредил олимпийский пьедестал на церемонии награждения призеров скиатлона

Пекин, 6 февраля. Российский лыжник Александр Большунов едва не сломал пьедестал во время церемонии награждения призеров скиатлона на ОИ-2022.

Церемония награждения призеров скиатлона состоялась на зимней Олимпиаде 2022 года. Во время торжественного мероприятия российский лыжник Александра Большунов, ставший победителем гонки, повредил пьедестал. Спортсмен из Брянской области прыгнул на верхнюю ступень. В этот момент отвалилась декоративная накладка пьедестала с изображением олимпийских колец.

Большунов принес сборной России первое золото на пекинской Олимпиаде. Второе место в гонке на 30 километров занял его соотечественник и партнер по национальной команде Денис Спицов. На данный момент в активе сборной России 3 медали на ОИ-2022.