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Большунов повредил олимпийский пьедестал на церемонии награждения призеров скиатлона

Олимпийские игры 2022
Большунов повредил олимпийский пьедестал на церемонии награждения призеров скиатлона
Global Look Press  /  premier.gov.ru/Global Look Press

Пекин, 6 февраля. Российский лыжник Александр Большунов едва не сломал пьедестал во время церемонии награждения призеров скиатлона на ОИ-2022.

Церемония награждения призеров скиатлона состоялась на зимней Олимпиаде 2022 года. Во время торжественного мероприятия российский лыжник Александра Большунов, ставший победителем гонки, повредил пьедестал. Спортсмен из Брянской области прыгнул на верхнюю ступень. В этот момент отвалилась декоративная накладка пьедестала с изображением олимпийских колец.

Большунов принес сборной России первое золото на пекинской Олимпиаде. Второе место в гонке на 30 километров занял его соотечественник и партнер по национальной команде Денис Спицов. На данный момент в активе сборной России 3 медали на ОИ-2022.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Большунов повредил олимпийский пьедестал на церемонии награждения призеров скиатлона
олимпиада награждение скиатлон большунов пьедестал
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