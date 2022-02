Американская база Перл-Харбор отравила топливом питьевую воду в Гонолулу

Гонолулу, 6 февраля. Жители и власти гавайского острова Оаху добиваются закрытия расположенного на острове стратегического хранилища горючего ВМС США.

Протесты против нахождения на Оаху крупнейшего топливного хранилища, которое используется для обеспечения военных кораблей и самолетов, действующих в Тихом океане, начались в конце прошлого года. Недовольство местных жителей спровоцировала произошедшая утечка авиационного топлива, которое просочилось в систему водоснабжения столицы Гавайев Гонолулу, вызвав недомогание у тысяч горожан.

The #RedHill water contamination impacts this entire water system, which serves 93,000 people in communities including the Aliamanu Military Reservation, the Pearl Harbor Peninsula, Ford Island and Iroquois Point. Read more: https://t.co/HOHAZioxIJ @ChristinaJedra #HInews #Hawaii pic.twitter.com/5D0BOdDeWB