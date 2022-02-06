Американская база Перл-Харбор отравила топливом питьевую воду в Гонолулу

Гонолулу, 6 февраля. Жители и власти гавайского острова Оаху добиваются закрытия расположенного на острове стратегического хранилища горючего ВМС США.
Протесты против нахождения на Оаху крупнейшего топливного хранилища, которое используется для обеспечения военных кораблей и самолетов, действующих в Тихом океане, начались в конце прошлого года. Недовольство местных жителей спровоцировала произошедшая утечка авиационного топлива, которое просочилось в систему водоснабжения столицы Гавайев Гонолулу, вызвав недомогание у тысяч горожан.
The #RedHill water contamination impacts this entire water system, which serves 93,000 people in communities including the Aliamanu Military Reservation, the Pearl Harbor Peninsula, Ford Island and Iroquois Point. Read more: https://t.co/HOHAZioxIJ @ChristinaJedra #HInews #Hawaii pic.twitter.com/5D0BOdDeWB— Honolulu Civil Beat (@CivilBeat) December 18, 2021
Хранилище топлива, которое было построено в начале 1940—х годов, представляет собой 20 резервуаров, вырубленных в скальных породах. Каждый из этих резервуаров, соединенных системой трубопроводов, способен вместить более 47 тысяч тонн топлива. Отсюда топливо поставляется на крупнейшую базу ВМС США в Тихом океане Перл-Харбор. Долгие годы это стратегическое хранилище было засекречено и привлекло внимание общественности лишь после утечки.
В настоящее время ВМС пытается устранить последствия разлива нефтепродуктов, который, как предполагается, произошел в результате разрыва одного из трубопроводов. Из домов, в водопроводные системы которых попало горючее, были отселены около 4 000 семей. Специальные команды проводят работы по очистке загрязненных водопроводных труб, производится дополнительная фильтрация и очистка всей питьевой воды. Также ведутся работы по очистке водоносного горизонта острова Оаху, куда также попало горючее.
Член Палаты представителей США, бывший военный пилот Кайали Кахеле назвал случившееся кризисом «астрономических масштабов».
«Честно говоря, это был кошмар и катастрофа. Полная катастрофа», — сказал он.
Местные жители опасаются, что загрязнение водоносного горизонта, который обеспечивает около 20% потребностей острова в пресной воде, может привести к ее дефициту. Около 400 тысяч человек в районах, включая центр города и Вайкики, могут столкнуться с нормированием и отключениями воды летом, когда спрос увеличивается.
После случившегося 48 из 51 члена Палаты представителей штата подписали письмо на имя министра обороны Ллойда Остина с призывом вывести емкости из эксплуатации. Сенаторы штата рассматривают законопроект о том, чтобы объявить их использование незаконным.
Член городского совета Гонолулу Эстер Киаайна, заявила, что общественное доверие к военным на Гавайях может быть подорвано, если военно-морской флот не закроет хранилище.
«Это переломный момент. Это поворотный момент в отношениях военных с Гавайями», — говорит она.
Она предупредила, что в случае отказа военных от закрытия хранилища, власти Гавайев могут в свою очередь отказать им в продлении аренды государственных земель для таких объектов, как полигон Похакулоа, Большой остров, используемый армией и морской пехотой.
@SECNAV @oahuWP @JointBasePHH @EPAwater @HawaiiDOH @USArmy #ClimateAction emergency measures needed NOW for water supply in Oahu, Hawaii affected by Jet tank fuel ⛽️ poisonious leakage #environmental crisis pic.twitter.com/rhBBjoVtaU— ????BelindaCob???? (@BelindafromAL) January 9, 2022
В свою очередь заместитель командующего Тихоокеанским флотом США контр-адмирал Блейк Конверс заявил во время слушаний в Конгрессе, что Военно-морской флот работает над восстановлением общественного доверия.
«Мы осознаем, насколько сильно эти события повлияли на жизнь стольких людей, и мы твердо привержены восстановлению безопасной питьевой воды таким образом, чтобы укрепить доверие и защитить землю и воды Гавайев», — сказал он.
В то же время профессор политологии Гавайского университета Колин Мур уверен, что общественность настроена жестко и военным вряд ли удастся быстро исправить ситуацию.
«Я не думаю, что на данный момент у них есть друзья на острове», — подытожил он.