Американская база Перл-Харбор отравила топливом питьевую воду в Гонолулу

Гонолулу, 6 февраля. Жители и власти гавайского острова Оаху добиваются закрытия расположенного на острове стратегического хранилища горючего ВМС США.

Протесты против нахождения на Оаху крупнейшего топливного хранилища, которое используется для обеспечения военных кораблей и самолетов, действующих в Тихом океане, начались в конце прошлого года. Недовольство местных жителей спровоцировала произошедшая утечка авиационного топлива, которое просочилось в систему водоснабжения столицы Гавайев Гонолулу, вызвав недомогание у тысяч горожан.

The #RedHill water contamination impacts this entire water system, which serves 93,000 people in communities including the Aliamanu Military Reservation, the Pearl Harbor Peninsula, Ford Island and Iroquois Point. Read more: https://t.co/HOHAZioxIJ @ChristinaJedra #HInews #Hawaii pic.twitter.com/5D0BOdDeWB — Honolulu Civil Beat (@CivilBeat) December 18, 2021

Хранилище топлива, которое было построено в начале 1940—х годов, представляет собой 20 резервуаров, вырубленных в скальных породах. Каждый из этих резервуаров, соединенных системой трубопроводов, способен вместить более 47 тысяч тонн топлива. Отсюда топливо поставляется на крупнейшую базу ВМС США в Тихом океане Перл-Харбор. Долгие годы это стратегическое хранилище было засекречено и привлекло внимание общественности лишь после утечки.

В настоящее время ВМС пытается устранить последствия разлива нефтепродуктов, который, как предполагается, произошел в результате разрыва одного из трубопроводов. Из домов, в водопроводные системы которых попало горючее, были отселены около 4 000 семей. Специальные команды проводят работы по очистке загрязненных водопроводных труб, производится дополнительная фильтрация и очистка всей питьевой воды. Также ведутся работы по очистке водоносного горизонта острова Оаху, куда также попало горючее.

Global Look Press / Petty Officer 3rd Class Jeremy L / Keystone Press Agency

Член Палаты представителей США, бывший военный пилот Кайали Кахеле назвал случившееся кризисом «астрономических масштабов».

«Честно говоря, это был кошмар и катастрофа. Полная катастрофа», — сказал он.

Местные жители опасаются, что загрязнение водоносного горизонта, который обеспечивает около 20% потребностей острова в пресной воде, может привести к ее дефициту. Около 400 тысяч человек в районах, включая центр города и Вайкики, могут столкнуться с нормированием и отключениями воды летом, когда спрос увеличивается.

Global Look Press / Mass Communication Specialist 3r / Keystone Press Agency

После случившегося 48 из 51 члена Палаты представителей штата подписали письмо на имя министра обороны Ллойда Остина с призывом вывести емкости из эксплуатации. Сенаторы штата рассматривают законопроект о том, чтобы объявить их использование незаконным.

Член городского совета Гонолулу Эстер Киаайна, заявила, что общественное доверие к военным на Гавайях может быть подорвано, если военно-морской флот не закроет хранилище.

«Это переломный момент. Это поворотный момент в отношениях военных с Гавайями», — говорит она.

Она предупредила, что в случае отказа военных от закрытия хранилища, власти Гавайев могут в свою очередь отказать им в продлении аренды государственных земель для таких объектов, как полигон Похакулоа, Большой остров, используемый армией и морской пехотой.

В свою очередь заместитель командующего Тихоокеанским флотом США контр-адмирал Блейк Конверс заявил во время слушаний в Конгрессе, что Военно-морской флот работает над восстановлением общественного доверия.

«Мы осознаем, насколько сильно эти события повлияли на жизнь стольких людей, и мы твердо привержены восстановлению безопасной питьевой воды таким образом, чтобы укрепить доверие и защитить землю и воды Гавайев», — сказал он.

В то же время профессор политологии Гавайского университета Колин Мур уверен, что общественность настроена жестко и военным вряд ли удастся быстро исправить ситуацию.