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В «куриный суп» превратили речку Теча в Челябинской области

Видео

Жители села Муслюмово в Челябинской области бьют тревогу. Местная птицефабрика сбрасывает производственные отходы в речку Теча и загрязняет экологию. Из водоема вылавливают куриные лапки, перья и потроха.

Один из местных жителей Юлдаш Галиакбаров вылавливает из реки Теча килограммы отработанных куриных отходов, он подставляет мешок к трубе, по которой с фабрики льется сток, и препятствует попаданию нечистот в окружающую среду. Однако водоем уже загрязнен хуже некуда, от реки исходит зловоние, летом село заполняют рои мух.

«Такой запах, что невозможно дышать, приходится дышать через воротник. Поэтому летом дети не приезжают, внуки не приезжают, в огородах ничего не растет толком», — жалуется сельчанин Фарит Хуснутдинов.

Представители минэкологии Челябинской области уже выезжали на место происшествия и подтвердили жалобы жителей. По словам начальника отдела регионального государственного экологического надзора Антона Буйло, против предприятия возбуждено дело.

«По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении и проводится административное расследование», — сказал Буйло.

В прошлом году предприятию был выписан штраф в размере 320 тысяч рублей. Несмотря на это ситуация не изменилась, а руководство птицефабрики отказывается давать комментарии и выслушивать жалобы. По словам помощника прокурора Кунашакского района Дмитрия Думбровского, по результатам новой проверки ведомство примет меры, а проблема будет рассматриваться в суде.

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челябинская область экология отходы река
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