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Политолог Погребинский: возможный альянс Британии, Украины и Польши станет фиктивным

Политика
Политолог Погребинский: возможный альянс Британии, Украины и Польши станет фиктивным
news-front.info

Киев, 6 февраля. Возможный альянс Великобритании, Польши и Украины станет «фиктивным политическим объединением», рассказал украинский политолог Михаил Погребинский.

По словам эксперта, для украинской стороны в альянсе уготована унизительная роль. Погребинский отметил, что каждая из стран-участниц преследует в объединении свои цели. Соответствующим заявлением он поделился в эфире интернет-канала «Первый казацкий».

«Представить военный союз невозможно потому, что он станет элементом раскола НАТО, а британцы и поляки на это не пойдут», — подчеркнул Погребинский.

Политолог Погребинский: возможный альянс Британии, Украины и Польши станет фиктивным
pixabay.com /

Политолог добавил, что Великобритания хотела бы «взять вожжи супер-государства», которые вот-вот выпустят США, а Украина планирует принимать высокопоставленных гостей.

«Польша, участвуя в таким проектах, повышается значимость в собственных глазах, тогда как Украину она рассматривает как дразнящий фактор России... Для (главы Украины Владимира. — Прим. ФАН.) Зеленского нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене», — заключил Погребинский.

Ранее бывший украинский лидер Петр Порошенко заявил, что США и Великобритания сделали многое для Киева. Однако, по его словам, наибольшую поддержку оказал Евросоюз. Об этом он рассказал в интервью немецкому телеканалу N-tv.

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украина великобритания польша погребинский
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