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Всей душой переживаю: лыжник Крянин рассказал о своих фаворитах в олимпийской сборной
Спорт
Всей душой переживаю: лыжник Крянин рассказал о своих фаворитах в олимпийской сборной
ТАСС  /  Федосеев Лев

Российский лыжник, бронзовый призер мира и участник двух зимних Олимпиад Сергей Крянин считает, что «золото» лыжника Александра Большунова в скиатлоне было ожидаемо. Еще до начала соревнований Крянин точно знал, что российская команда без наград 6 февраля не останется. Своим мнением спортсмен, а ныне главный тренер Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам поделился в беседе с ФАН.

«Олимпиада только начинается, но уже можно сделать выводы, что наша команда сильна и отлично подготовлена. Девчонки 5 февраля доказали, что могут бороться. Чего стоит серебро Непряевой, полученное в ожесточенной борьбе. Это успех — и большой успех. А сегодняшняя победа Александра Большунова — это огромная радость для нас всех. Ведь это — первая золотая медаль сборной России на Олимпиаде в Пекине. Я болел за ребят, переживал. На самом деле, было понятно, что в скиатлоне будут несколько медалей. Очень сильный состав. И Александр Большунов, и Денис Спицов, и Алексей Червоткин. И еще до начала соревнований делал прогноз, что победит Большунов, а Спицов на коньковой части отработает и тоже получит медаль», — поделился мнением Крянин.

«Всей душой переживаю»: лыжник Крянин рассказал о своих фаворитах в олимпийской сборной
ТАСС / Сергей Бобылев

Собеседник ФАН подчеркнул, что следит за каждой лыжной гонкой. Однако фаворитов и любимчиков у него нет, поскольку все спортсмены сборной талантливы и достойны олимпийских медалей.

«У меня нет фаворитов, потому что много хороших, талантливых лыжников в нашей команде. Я болею за честную борьбу. И самое главное: для меня ребята и девчата, которые выходят на гонку, они все для меня — фавориты, единственное, тут вопрос, кому больше повезет. Ведь все они в Пекин приехали за медалями. Так что болею всегда за всех», — заявил главный тренер Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам.

Бронзовый призер мира и участник двух зимних Олимпиад Сергей Крянин также рассказал, что старается следить и за соревнованиями в других видах спорта.

«Честно скажу, что всей душой переживаю абсолютно за всех: и за хоккей, и за фигурное катание, и за сноуборд, и за горные лыжи, и биатлон смотрю в обязательном порядке. В связи с рабочей занятостью иногда приходится смотреть не прямой эфир, а записи. Болеем за наших абсолютно за всех и надеемся, что удача будет на их стороне и они порадуют нас медалями любого достоинства. Но желательно, чтоб было золотых побольше», — подвел итог разговору спортсмен.

«Всей душой переживаю»: лыжник Крянин рассказал о своих фаворитах в олимпийской сборной
Global Look Press / Naoki Morita/AFLO

Россиянин Александр Большунов 6 февраля выиграл соревнования по скиатлону на пекинской Олимпиаде. Лыжник из Брянской области быстрее всех преодолел дистанцию в 30 километров и принес сборной первое «золото» на ОИ-2022. Вторым финишировал соотечественник Большунова — Денис Спицов. Большунов, завоевавший четыре медали на Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане, впервые за свою карьеру стал победителем зимних Игр.

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