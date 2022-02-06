Небинарный фигурист из США Тимоти Ледюк ответил на критику тренера Александра Жулина

Пекин, 6 февраля. Первый спортсмен в истории Олимпиады, открыто объявивший о своей небинарности, американский фигурист Тимоти Ледюк ответил на критику в свой адрес со стороны российского тренера Александра Жулина.

Фигурист, которому предстоит выступить на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине в спортивной паре с Эшли Кейн-Гриббл, не причисляет себя ни к мужскому, ни к женскому полу.

К такой самоидентификации, выпадающей из бинарной системы, он пришел в ходе многолетних попыток «понять себя». Стать самим собой спортсмену, по его словам, помогли окружавшие его люди. Критику Ледюк старается не принимать близко к сердцу.

«Многие сталкиваются с такой критикой. Рамки нашего общества слишком крепки, считается, что есть мужчина, есть женщина и каждый будет определен в ту или иную категорию. Но мой совет тем, кого критикуют: будьте собой, вы — ценность, вы заслуживаете, чтобы вас уважали», — заявил Ледюк на встрече с журналистами.

Зимние Олимпийские игры — 2022 стартовали в Пекине 4 февраля и будут проходить в столице КНР до 20 февраля. Всего в рамках состязаний разыграют 109 комплектов наград в семи видах спорта.

Первое золото в олимпийскую копилку России 6 февраля принес лыжник Александр Большунов, занявший первое место в скиатлоне на дистанции 30 километров.