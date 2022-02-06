Главной целью учений НАТО Bold Panzer стала отработка взаимодействия с ВС Эстонии

Таллин, 6 февраля. Контингент НАТО, который прибыл в октябре минувшего года в Эстонию по ротационному принципу, провел масштабные учения Bold Panzer.

По имеющейся информации, в маневрах были задействованы почти две тысячи военнослужащих. Их задачей стало завершение интеграции и отработка взаимодействия с ВС Эстонии. Майор эстонских сил обороны Дмитрий Кондратенко рассказали о результатах прошедших осенью учений НАТО, передают «Известия».

По его словам, в ходе учений можно было наблюдать «промокшие в эстонских болотах ноги союзников». Он отметил, что солдаты Североатлантического альянса получили практические навыки. Военнослужащие отрабатывали действия в заболоченной местности и лесах.

Кондратенко отметил, что главной целью учений стала отработка взаимодействия сил НАТО с ВС Эстонии. Эти маневры заложили прочный фундамент для дальнейшего развития сотрудничества. Отмечается, что во время подобных тренировок в Прибалтике западные армии проверяют свою «оперативную совместимость», то есть способность к совместному маневрированию и ударам по врагу.

Ранее сообщалось, что экспансия на восток стала трагической ошибкой Североатлантического альянса. По мнению экспертов, Россия подготовила ответ на агрессивное расширение военно-политического блока.