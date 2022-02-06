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Рост ставок центробанков по всему миру ожидается в 2022 году

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 12:00
Экономика
Рост ставок центробанков по всему миру ожидается в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 февраля. Финансовые регуляторы по всему миру буду повышать ключевые ставки, возвращаясь к допандемийной денежно-кредитной политике (ДКП). Такой прогноз на 2022 год дал руководитель направления макроэкономики в финансовой группе ING Карстен Бржески.

Положительное влияние на экономику оказывает ослабление коронавирусных ограничений. Если страны будут возвращаться к обычному экономическому поведению, регуляторам придется перейти к более жесткой ДКП, и такая тенденция уже наблюдается.

«Конечно, все говорят о Федеральной резервной системе. Мы ожидаем, что там будет пять повышений ставки в этом году и три — в следующем. Банк Англии также начнет повышать процентные ставки в нынешнем году. Мы уже видели, что ЦБ стран Центральной и Восточной Европы стали поднимать ставки в прошлом году», — цитирует Бржески агентство «Прайм».

Гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет ранее предположила, что ключевая ставка в РФ достигнет уровня в 10,5%. Согласно ее подсчетам, инфляция в текущем году замедлится до 6%.

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