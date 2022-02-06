Тарасова оценила прокат фигуриста Кондратюка в произвольной программе на ОИ в Пекине

Москва, 6 февраля. Российский фигурист Марк Кондратюк получает настоящее удовольствие от выступления на Олимпиаде в Пекине. Так его прокат прокомментировала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Тарасова заявила, что Камила Валиева и Кондратюк показали выдающееся катание. Она отметила, с каким удовольствием на лед выходит российский спортсмен, передает РИА Новости.

«Марк не справляется с давлением, как говорят, ему просто все в кайф! Марку, похоже, катание на Олимпиаде по кайфу», — заявила Тарасова.

Кондратюк в произвольной программе командного турнира фигуристов на ОИ занял второе место. Ранее он выступал в короткой программе, став третьим.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года, заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал прокаты Валиевой и Кондратюка на Играх в Пекине. По его мнению, девушка «мощно» выступила на соревнованиях.