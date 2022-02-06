Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 12:19
12:19
Общество
Лед и пламя: ФАН изучил архивные материалы о боях за осажденный Ростов-на-Дону
12:17
Общество
Пульмонолог Баскакова призвала ревакцинироваться для защиты от «Омикрона»
12:15
Политика
Французский аналитик Гав раскритиковал США за вброс о «нападении» украинцев на Россию
12:15
Политика
Немецкий политик Мерц призвал США не вмешиваться в вопрос «Северного потока — 2»
12:12
Олимпийские игры 2022
Большунов повредил олимпийский пьедестал на церемонии награждения призеров скиатлона
12:12
Армия
Глава минобороны Германии исключила возможность поставок вооружения Украине
12:11
Общество
Диетолог Мерд предупредила об опасности употребления шпината вместе с йогуртом
12:05
Общество
Вирусолог Скулачев заявил об опасности отмены масочного режима
12:04
Происшествия
Женщина выжила после падения с восьмого этажа в Якутске
12:04
Весь мир
Тегеран назвал недостаточной готовность США снять часть санкций с Ирана
Все новости

Эксперт Гресс назвала факторы роста рынка недвижимости в Крыму

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 11:56
Экономика
Эксперт Гресс назвала факторы роста рынка недвижимости в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 6 февраля. Рост цен на жилье в Крыму продолжается, однако продажи приостановились. Опрошенные РИА Новости эксперты назвали ситуацию непростой.

Средняя стоимость однокомнатных квартир в Симферополе составляет 4,2 млн рублей, в Ялте – 8 млн, в Севастополе 6-7 млн. Студии и однокомнатные квартиры составляют 60% предложений на местном рынке недвижимости.

По словам гендиректора компании «IDEM — консультанты по недвижимости» Екатерины Гресс, инвесторы вкладывают деньги в востребованную недвижимость.

«Большое значение имеет продукт, но бюджет покупки играет решающую роль», — отметила Гресс.

Она не исключила, что стоимость жилья на Крымском полуострове будет расти по аналогу с Сочи, где квартиры в 2021 году подорожали в 2,3 раза.

«Будет зависеть от инфляции и прочих влияющих факторов. Кроме пандемии, это еще и изменение взглядов потребителей — где жить и работать, и угроза отмены льготной ипотеки. Плюс в Сочи мораторий на строительство. Инвесторы воспользовались ситуацией, разогрели рынок, и произошел взлет. Я думаю, что такая ситуация сложиться может. Вряд ли, конечно, мы достигнем такой цифры, как в Сочи, хотя на нашем рынке все возможно», — считает эксперт.

Цены на недвижимость в Крыму в 2021 году выросли на 40%. В течение полугода стоимость квартир класса комфорт увеличилась на 23,2%, в сегменте бизнес-класса — на 14,1%. Премиум-квартиры подорожали на 13,4%.

Исполнительный директор ООО «1Капиталь» Дмитрий Соломников ранее высказал мнение, что рост цен на недвижимость в РФ не прекратится.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Эксперт Гресс назвала факторы роста рынка недвижимости в Крыму
крым жилье недвижимость рынок жилья цены на жилье
Комментировать