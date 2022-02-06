Эксперт Гресс назвала факторы роста рынка недвижимости в Крыму

Москва, 6 февраля. Рост цен на жилье в Крыму продолжается, однако продажи приостановились. Опрошенные РИА Новости эксперты назвали ситуацию непростой.

Средняя стоимость однокомнатных квартир в Симферополе составляет 4,2 млн рублей, в Ялте – 8 млн, в Севастополе 6-7 млн. Студии и однокомнатные квартиры составляют 60% предложений на местном рынке недвижимости.

По словам гендиректора компании «IDEM — консультанты по недвижимости» Екатерины Гресс, инвесторы вкладывают деньги в востребованную недвижимость.

«Большое значение имеет продукт, но бюджет покупки играет решающую роль», — отметила Гресс.

Она не исключила, что стоимость жилья на Крымском полуострове будет расти по аналогу с Сочи, где квартиры в 2021 году подорожали в 2,3 раза.

«Будет зависеть от инфляции и прочих влияющих факторов. Кроме пандемии, это еще и изменение взглядов потребителей — где жить и работать, и угроза отмены льготной ипотеки. Плюс в Сочи мораторий на строительство. Инвесторы воспользовались ситуацией, разогрели рынок, и произошел взлет. Я думаю, что такая ситуация сложиться может. Вряд ли, конечно, мы достигнем такой цифры, как в Сочи, хотя на нашем рынке все возможно», — считает эксперт.

Цены на недвижимость в Крыму в 2021 году выросли на 40%. В течение полугода стоимость квартир класса комфорт увеличилась на 23,2%, в сегменте бизнес-класса — на 14,1%. Премиум-квартиры подорожали на 13,4%.

Исполнительный директор ООО «1Капиталь» Дмитрий Соломников ранее высказал мнение, что рост цен на недвижимость в РФ не прекратится.