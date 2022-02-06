Минобороны Британии перебросило на Украину более 100 спецназовцев для обучения бойцов ВСУ

Лондон, 6 февраля. Оборонное ведомство Британии направило на Украину более 100 спецназовцев для обучения украинских военных.

В сообщении издания Mirror говорится, что элитное спецподразделение обладает широким набором навыков, которые «будут очень полезны» ВСУ. По имеющейся информации, британские военные поделятся с украинскими коллегами опытом борьбы с террористами, а также обучат их диверсионной тактике.

«Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и оказать помощь украинским военным», — говорится в сообщении британского минобороны.

Ранее стало известно, что Лондон планирует в феврале направить около 850 военнослужащих в Эстонию. По словам экспертов, британские военные будут представлять угрозу для России.