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Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в переброске бронетехники к линии соприкосновения

Армия
Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в переброске бронетехники к линии соприкосновения
Федеральное агентство новостей

Луганск, 6 февраля. Вооруженные силы Украины в очередной раз нарушили Минские соглашения. Народная милиция ЛНР обнаружила бронетехнику киевских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.

Бойцы ВСУ перебросили две бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2 около населенного пункта Муратово. В том же районе размещена и боевая машина пехоты БМП-2, заявил представитель НМ ЛНР.

Ранее в луганском военном ведомстве сообщили, что киевские силовики применили станции РЭБ в трех районах Донбасса. ВСУ используют их, чтобы подавить сигналы каналов управления беспилотников ОБСЕ. Таким образом они пытаются скрыть переброску военной техники к линии соприкосновения.

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украина всу донбасс народная милиция лнр
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