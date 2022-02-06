Отец Юлии Началовой заявил, что источникам слухов о сыне певицы место в дурдоме

Москва, 6 февраля. Композитор Виктор Началов, отец певицы Юлии Началовой, высказался на тему слухов о внуке, якобы родившемся уже после смерти его звездной дочери.

Экс-избранник ныне покойной исполнительницы хита «Останься» Вячеслав Кудря в 2021 году объявил о рождении сына. Эта тема мгновенно обросла всевозможными слухами. Поговаривали даже, что он якобы использовал биоматериал Началовой и прибег к услугам суррогатной матери.

Родные покойной певицы предпочитали не реагировать на подобные сплетни, однако отец Началовой все же не смог обойти их стороной: по мнению композитора, у людей, всерьез обсуждающих эту тему, есть явные проблемы с головой.

«Я бы всех этих людей собрал и отправил в дурдом», — заявил Началов в шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Кудря, по его же собственному признанию, поддерживает с родителями Началовой хорошие отношения. При этом, по словам мужчины, ему редко удается видеться с отцом певицы из-за напряженного рабочего графика композитора.

Отец Началовой ранее осудил бывшего возлюбленного певицы, хоккеиста Александра Фролова, потребовавшего вернуть ему 20 млн рублей. Эти деньги, по словам спортсмена, были одолжены артистке для ремонта ее квартиры в Москве.