Отец Юлии Началовой резко ответил на слухи о «чудесной» земле на могиле певицы

Москва, 6 февраля. Известная певица Юлия Началова при жизни нередко становилась героиней всевозможных сплетен, которые полностью не угасли даже после ее смерти. Отец звезды резко отреагировал на слухи о «чудесной» земле на могиле его дочери.

Некоторые поклонники исполнительницы хита «Останься» убеждены, что земля с могилы их кумира обладает чудодейственными свойствами. На месте захоронения Началовой заряжают крема и мази, а горстки земли с ее участка используют в создании различных отваров.

Композитор Виктор Началов, отец вокалистки, в подобную чудодейственную силу могилы дочери не верит. По мнению мужчины, эти слухи целенаправленно раскручивают некие заинтересованные в этом люди.

«Есть люди, которым надо. Сами придумывают что-то и раскручивают», — высказался он в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Началовой не стало 16 марта 2019 года. Артистка скончалась в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности. Началова похоронена на Троекуровском кладбище города Москвы. Ее могила стала объектом поклонения.

Отец Началовой в эфире передачи также высказался о требовании бывшего возлюбленного дочери, хоккеиста Александра Фролова, вернуть ему 20 млн рублей, которые мужчина якобы одолжил звезде на ремонт ее квартиры в Москве.