Тегеран назвал недостаточной готовность США снять часть санкций с Ирана

Тегеран, 6 февраля. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян назвал недостаточными действия США по отмене экономических санкций против республики.

«Отмена некоторых санкций может говорить об их (американцев — Прим. ред.) доброй воле. Они говорят об этом, но следует понимать, что написанное на бумаге хорошо, но недостаточно», — заявил он.

Таким образом чиновник прокомментировал принятое 4 февраля решение Вашингтона об отмене ограничительных мер против гражданской ядерной программы Ирана. Снятие этой группы санкций допускает иностранные компании к участию в развитии иранской ядерной энергетики без угрозы подпасть под личные ограничения.

Iran says US sanctions move 'good but not enough' https://t.co/oNZ9SkD2qi — The National (@TheNationalNews) February 6, 2022

Как сообщил Госдепартамент, данный шаг является техническим, то есть он необходим для возвращения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Например, без участия третьей стороны невозможно проработать вопрос утилизации излишков обогащенного урана, которые возникли бы после возрождения договора.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани уже сообщил, что подобный шаг не оправдал ожиданий иранского руководства.

«Реальная, эффективная и поддающаяся проверке экономическая выгода для Ирана является необходимым условием для заключения соглашения. Демонстрация отмены санкций не считается конструктивным усилием», — отметил он.

С апреля 2021 года в Вене продолжаются переговоры по возрождению СВПД, который был заключен между Ираном с одной стороны и США, Китаем, Россией, Германией, Францией, Великобританией и ЕС с другой в 2015 году. В соответствии с договором Тегеран свернул свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций.

Федеральное агентство новостей /

В 2018 году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп произвел односторонний выход из ядерной сделки и возобновил экономические ограничения, обвинив Иран в разработке ядерного оружия. Вслед за этим Тегеран активизировал ядерные исследования и существенно продвинулся в них к настоящему моменту.

Мотивация США заключалась в подрыве экономики Исламской республики, которая продает основную часть добытой ею нефти Китаю — основному геополитическому конкуренту Соединенных Штатов.

К настоящему моменту прошли восемь раундов переговоров. Очередная встреча ожидается до середины февраля.

Несмотря на то что все стороны отмечают достигнутый в ходе диалога прогресс, отдельно подчеркивается, что времени для возрождения ядерной сделки остается все меньше. Предположительно, это связано с тем, что Иран по своим технологическим возможностям вплотную приблизился к производству оружейного плутония, что ставит его на порог создания ядерного оружия.

#Israel is concerned that a potential nuclear deal between #Iran and world powers would only put a few months' distance between Tehran and the material needed for a nuclear weapon, according to media reports.https://t.co/qajZsi4MBy — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) February 6, 2022

Решение США об отмене части санкций оказался позитивно воспринят Россией и странами Европы. Так, посол РФ при ООН в Вене Михаил Ульянов приветствовал его как «шаг в правильном направлении».

«Это поможет ускорить восстановление СВПД и взаимное возвращение США и Ирана к соблюдению соглашения 2015 года. Это также можно рассматривать как признак того, что переговоры в Вене вступили в финальную стадию», — написал он.

The US decision to restore “nuclear” waivers is a move in the right direction. It will help expedite restoration of #JCPOA and mutual return of #US and #Iran to compliance with 2015 deal .It also can be seen as an indication that the #ViennaTalks have entered the final stage — Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) February 5, 2022

В совместном заявлении Великобритании, Франции и Германии говорится, что решение Вашингтона должно способствовать технической дискуссии, необходимой для продолжения переговоров о возвращении к ядерной сделке:

«Мы призываем Иран быстро воспользоваться этой возможностью… и разделяем с США [ту точку зрения, что] у нас осталось очень мало времени для успешного завершения переговоров по СВПД».

Иран, в свою очередь, настаивает не только на отмене всех введенных в 2018 году санкций, но и на получении от Запада гарантий нерушимости потенциального нового договора.