«Я достиг самого дна»: принц Гарри выступил с публичной речью

Сбежавший вместе с супругой Меган Маркл из королевского дворца принц Гарри недавно стал участником онлайн-конференции BetterUp. Это HR-стартап, силами которого была разработана мобильная платформа для персонального онлайн-коучинга. Помимо герцога Сассекского, в трансляции также приняли участие генеральный директор BetterUp Алекси Робишо и одна из самых известных теннисисток Серена Уильямс, пишет Lady.mail.ru.

На виртуальной конференции состоялось первое публичное выступление внука Елизаветы II. На встрече поднималась такая важная тема, как необходимость заниматься своим психическим здоровьем. Эксперты и гости прошлись по всем аспектам — от эмоционального выгорания до воспитания «умственной пригодности».

Робишо представил принца Гарри как одного из самых смелых защитников психического здоровья. Во время выступления герцог посоветовал работодателям дать их подчиненным возможность сконцентрироваться на себе. Что такое эмоциональное выгорание, Гарри знает не понаслышке.

«Я пережил сильное эмоциональное выгорание, достиг самого дна. Когда все вокруг, по-видимому, работает против вас, единственный способ повысить устойчивость к разрушительному окружению — это внутренняя работа», — признался принц.

Супруг Меган Маркл считает, что важным аспектом в процессе сохранения психического здоровья является внутренняя работа над собой. Он призывает людей отвлекаться от внешних проблем. В этом прекрасными помощники могут выступить спорт, прогулки на природе, йога и медитации.

Но самое сложное, по мнению принца, найти на это время.

«Если у вас есть хотя бы 15 минут свободного времени — потратьте его на себя. Я выделяю себе на это полчаса или 45 минут утром, когда один ребенок уходит в школу, а другой еще дремлет», — пояснил отец двоих детей.

wikipedia.org / Northern Ireland Office / CC BY 2.0

Гарри уточнил, что когда с ним случается что-то плохое, он понимает, что это урок: его учит Вселенная, и ему еще есть чему поучиться.

В BetterUp Сассекский был принят в марте прошлого года. Он сразу получил в компании должность директора по взаимодействию. Его деятельность — в рамках социальной миссии BetterUp, а именно расширение сообщества пользователей приложения и пропаганда психического здоровья.

Ранее сообщалось, как принц Гарри потерял место покровителя Футбольной лиги регби Англии, уступив его супруге брата Кейт Миддлтон.