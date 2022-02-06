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Путин позвонил президенту Южной Осетии Бибилову и поздравил его с днем рождения

Политика
Путин позвонил президенту Южной Осетии Бибилову и поздравил его с днем рождения
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 6 февраля. Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер поздравил коллегу с днем рождения, а также обсудил с ним развитие отношений с республикой. Также обсудили некоторые актуальные вопросы и условились продолжать контакты на различных уровнях.

В воскресенье, 6 февраля, Анатолию Бибилову исполнилось 52 года. Он является президентом Республики Южная Осетия с 21 апреля 2017 года.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, как провел жесткий разговор с Путиным после задержания россиян по подозрению в подготовке беспорядков. По его словам, он трижды говорил с Путиным на эту тему. В ответ российский лидер призывал коллегу к терпению и заявлял, что Москва расследует инцидент.

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