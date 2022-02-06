Звезда «Молодежки» Наталья Рудова пожаловалась на абьюзивные отношения

Москва, 6 февраля. Актриса Наталья Рудова вышла на связь с поклонниками и рассказала им о болезненных прошлых отношениях. Как выяснилось, звезда ради любви была готова терпеть всю боль, что ей причиняли.

Звезда сериала «Молодежка. Взрослая жизнь» пользуется репутацией одной из самых эффектных и желанных актрис в современном российском кинематографе. Рудовой регулярно приписывают романы с разными звездами, однако сама актриса на тему своей личной жизни распространяться не любит. Как выяснилось, даже она оказалась незастрахованной от абьюзивных отношений.

Знаменитость, отвечая на вопрос одного из поклонников в разделе Stories своего аккаунта в Instagram, призналась, что ей причиняли много боли в предыдущих отношениях.

«Только из-за любви к человеку, несмотря на всю боль, что мне причинили», — высказалась она.

Prt Scr instagram.com / @rudovanata

Карьера Рудовой началась с эпизодической роли в сериале «Примадонна». Актриса со временем стала появляться в более известных проектах, таких как «В мире преступных страстей», «Кто в доме хозяин?», «Воспоминания Сталина».

Актриса известна не только своими ролями в кино, но и дружбой с бывшей возлюбленной рэпера Тимати Анастасией Решетовой, которой, по мнению блогера Лены Миро, куда приятнее проводить время с Рудовой, нежели с собственным сыном.