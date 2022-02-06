Ягудин жестко высказался о поведении украинской сборной после проката Валиевой на ОИ

Пекин, 6 февраля. Заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин отреагировал на поведение украинских фигуристов после выступления Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

Россиянка Валиева выступила в короткой программе командного турнира. После проката ей стоя аплодировали соперники из других стран, кроме представителей Украины. Ягудин прокомментировал такую реакцию.

«Мы всегда говорили, что политика должна быть вне спорта, но, к сожалению, мы не перестаем наблюдать подобные вещи. Сегодня я видел удивительную реакцию украинцев на шикарный прокат Валиевой вживую. Они единственные, кто не поаплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище!» — жестко высказался Ягудин в беседе с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Российская фигуристка одержала победу в короткой программе с результатом 90,18 балла. Ее триумф позволил сборной России закрепиться на первом месте в командном турнире на Олимпиаде.