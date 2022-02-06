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Аналитик Васильев оценил перспективы рубля на следующей неделе

Экономика
Аналитик Васильев оценил перспективы рубля на следующей неделе
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 февраля. Валютный рынок продолжит чувствительно реагировать на геополитические события. Эксперт «Совкомбанка» Михаил Васильев спрогнозировал его состояние на следующей неделе.

Российская валюта испытывает положительное влияние удорожания сырья на мировых рынках. Другой аспект, поддерживающий рубль, — ужесточение политики Центробанка. Однако санкционная риторика со стороны западных стран остается жестокой, что вызывает волнения инвесторов.

«Мы ожидаем, что на предстоящей неделе курс рубля будет консолидироваться в диапазоне 75–78 к доллару и 86–89 к евро», — цитирует Васильева «Российская газета».

Журнал The Economist ранее проанализировал курс российской валюты. Для исследования использовали «индекс бигмака». Результаты показали, что рубль недооценен на 70%.

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