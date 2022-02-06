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Сенатор Пушков отметил сдвиг в мнении американцев о демократии в США

Политика
Сенатор Пушков отметил сдвиг в мнении американцев о демократии в США
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 6 февраля. Сознание жителей Соединенных Штатов и их отношение к демократическим институтам сильно поменялось, уверен член Совфеда Алексей Пушков.

Он прокомментировал исследование газеты Washington Post и Университета Мэриленда. Опрос показал, что только 11% респондентов «гордятся» американской демократией. В 2017 году аналогичный ответ дали 64% участников исследования. При этом к 2021 году 43% довольны работой институтов «в какой-то степени», а 46% американцев «мало» или «совершенно» не удовлетворены системой в своей стране. Пушков указал на сдвиг в умах граждан США в мнении о местных институтах

«События 2020-2021 гг. и оспариваемые выборы 2020 года оставили серьезный след в сознании американцев. За 5 лет на 10 проц. — до 46 % — снизилось число тех, кто доволен американскими демократическими институтами», — подчеркнул сенатор в Telegram.

Ранее бывший член Совфеда Франц Клинцевич допустил развал США из-за внутренних противоречий. Он отметил тотальные фальсификации в Соединенных Штатах и назвал политические противостояния в государстве минами замедленного действия.

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сша пушков демократия
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