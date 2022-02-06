Йеменская армия окружила позиции хуситов в городе Харад

Сана, 6 февраля. Мирных жителей Йемена предупредили, чтобы они избегали дорог, ведущих в северный город Харад.

Как отметили представители арабской коалиции, районы вокруг этого населенного пункта попали в зону боевых действий и с 3 часов ночи (совпадает с московским временем) 5 февраля находятся под круглосуточным наблюдением, поэтому любые транспортные средства, которые окажутся на трассах, попадут под обстрел.

Данное предупреждение прозвучало на следующий день после того, как правительственные силы начали наступление, чтобы вытеснить бойцов хуситского движения «Ансар Аллах» из провинции Хаджа.

Войска йеменской армии при поддержке авиации арабской коалиции фактически осадили Харад и уже вынудили повстанцев покинуть стратегические объекты к востоку от города.

Накануне бригадный генерал ВС Йемена Абду Абдулла Маджили сообщил The Arab News, что правительственные войска захватили ключевую военную базу и высадились к востоку от Харада. Армия призвала бойцов «Ансар Аллах», контролирующих центр города, сдаться.

«Национальная армия освободила военную базу Аль-Мехсам и международную дорогу, соединяющую Хаджу с Ходейдой, и сейчас продвигается к центру города», — сказал Маджили.

По словам военного, освобождение Харада позволит правительственным войскам продвинуться на юг к портовому городу Ходейда, обеспечить безопасность пограничного перехода Аль-Теваль, который связывает северные районы Йемена с Саудовской Аравией, и поспособствует возвращению тысяч перемещенных лиц в свои дома.

По данным местных СМИ, хуситы выпустили три баллистические ракеты по правительственным силам, находящимся на подступах к Хараду, и установили наземные мины, чтобы остановить продвижение войск в город.

Government forces launched Friday a military operation in Haja, northwest #Yemen, and managed to capture al-Mehsam military camp, military sources said.https://t.co/Sa7BrO8DbG — Yemen Details (@DetailsYemen) February 4, 2022

Военные успехи местной армии в северной провинции Хаджа являются частью операции «Свобода счастливого Йемена» по освобождению страны от хуситов. Соответствующий военный план был объявлен представителем арабской коалиции Турки Аль-Малики еще в январе.

Правительственные силы также продвинулись вперед в северной провинции Саада, захватив несколько населенных пунктов в районе Хайдан.

Кроме того, за последние 24 часа 13 транспортных средств хуситов были уничтожены военными самолетами арабской коалиции в провинциях Хаджа и Мариб, а сами ополченцы понесли крупные потери.

Многолетний кризис

Йемен охвачен войной с 2014 года. В ее рамках повстанцы-хуситы противостоят йеменской армии и арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Данный военный альянс вмешался в конфликт в 2015 году для поддержки правительства Мансура Хади.

Федеральное агентство новостей /

Новый виток многолетнего кризиса разгорелся в начале этого года. После того как в первых числах января грузовое судно под флагом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) было захвачено хуситами у побережья порта Ходейда, правительственные силы при поддержке проэмиратских бригад «Гиганты» смогли отбить ряд территорий у повстанцев.

Затем «Ансар Аллах» неоднократно атаковало территорию ОАЭ — в результате нападения 14 января погибли три иностранных рабочих в Абу-Даби. Агрессия повстанцев не была безответной — арабская коалиция нанесла серию ударов по Сане и Сааде, находящихся под контролем хуситов.

Атаки «Ансар Аллах» на Эмираты побудили Вашингтон предоставить военную помощь Абу-Даби и задуматься о возвращении повстанцев в список иностранных террористических организаций. Тем не менее правозащитники уже предупредили, что попадание хуситов в «черный список» Вашингтона будет чреват катастрофическими гуманитарными последствиями для йеменского народа.