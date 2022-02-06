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Спрос на открытие банковских депозитов растет в России

Экономика
Спрос на открытие банковских депозитов растет в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 февраля. Россияне стали открывать больше вкладов после повышения ключевой ставки Центробанком. С ноября 2021 года по январь 2022 года количество депозитов увеличилось в три раза, сообщают «Известия».

Управляющий директор проекта «Финуслуги» Мосбиржи Игорь Алутин считает, что на это повлияло увеличение доходности депозитов. Ставки по вкладам на срок до одного года в среднем составляют 7–7,5% годовых. Максимум они достигают 9,4–10,2% годовых.

Руководитель отдела аналитики маркетплейса «Сравни.ру» Виктор Кузьмин отметил, что в январе этого года интерес к депозитам был на 20% выше, чем в прошлом ноябре. По сравнению с январем 2021-го россияне в первом месяце этого года открыли в два раза больше депозитов. Банки для новых клиентов предлагают вклады под 8,68–10% годовых.

Наиболее активно оформляют вклады люди в возрасте 25–34 лет. В основном это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Казани.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин считает, что ставки по вкладам в 2022 году будут уменьшаться.

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