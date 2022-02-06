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The Spectator World: расширение до порога России является трагической ошибкой НАТО

Политика
The Spectator World: расширение до порога России является трагической ошибкой НАТО
Федеральное агентство новостей

Лондон, 6 февраля. США и другие страны НАТО недооценивают Россию, поэтому ведут себя высокомерно и могут за этот поплатиться.

Издание The Spectator World объяснило, как президент РФ Владимир Путин ответил НАТО на агрессивные антироссийские выпады. В публикации говорится, что США и другие западные страны сделали слишком много ошибок во внешней политике, поэтому оказались в невыгодном положении, передает «ПолитРоссия».

Авторы статьи убеждены, что российский лидер уже достиг своих стратегических целей, посеяв раздор внутри Североатлантического альянса. Расширение до порога России является трагической ошибкой НАТО и ЕС. Стоит напомнить, что Путин стал свидетелем распада СССР и последующей экспансии Альянса на восток.

«Теперь он отвечает тем же, "выталкивает" американское и европейское влияние из Украины и разрывает и без того изношенные связи между НАТО и ЕС», — говорится в публикации.

России удалось пошатнуть позиции США на мировой арене и нанести удар по авторитету американцев. Для Вашингтона может оказаться неприятным сюрпризом позиция некоторых стран, которых он считает своими союзниками. Авторы предположили, что Германия и Франция могут присоединиться к «большой игре Путина» против Белого дома, потому что они устали жить под его гнетом.

Ранее сообщалось, что США делают Европу заложницей своей политики. Недавно стало известно, что американцы хотят разместить дополнительное ядерное вооружение на европейской территории.

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