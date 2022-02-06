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Лыжник Большунов принес сборной России первое золото на Олимпиаде в Пекине

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 11:24
Олимпийские игры 2022
Лыжник Большунов принес сборной России первое золото на Олимпиаде в Пекине
Global Look Press  /  Maxim Thore/Keystone Press Agency

Пекин, 6 февраля. Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов занял первое место в скиатлоне на Олимпийских играх 2022 года.

Россиянин Александр Большунов 6 февраля выиграл скиатлон на пекинской Олимпиаде. Лыжник из Брянской области быстрее всех преодолел дистанцию в 30 километров и принес сборной первое золото на ОИ-2022. Вторым финишировал соотечественник Большунова Денис Спицов. Большунов, завоевавший четыре медали на Олимпиаде 2018 года в корейском Пхенчхане, впервые в карьере стал победителем зимних Игр.

Олимпиада 2022 года проходит в Пекине с 4 по 20 февраля. Из-за санкций WADA по отношению к РУСАДА сборная России выступает в Китае под флагом ОКР. В первый день соревнований в рамках ОИ-2022 спортсмены из РФ завоевали две медали.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Лыжник Большунов принес сборной России первое золото на Олимпиаде в Пекине
спорт олимпиада скиатлон большунов ои-2022
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