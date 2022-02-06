Сдача квартиры в аренду может обернуться для российских пенсионеров потерей льгот

Москва, 6 февраля. Получение ренты увеличивает общий доход гражданина, из-за чего ему полагается меньший объем господдержки, пишет «Российская газета».

Уровень дохода пожилых людей определяет начисление субсидий на оплату коммунальных услуг. Также для пенсионеров с уровнем дохода ниже регионального прожиточного минимума начисляется дополнительная выплата. Механизм объяснила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова

«Непосредственно деятельность по сдаче квартиры в аренду не делает пенсионера работающим и не лишает его автоматически социальных льгот, однако увеличивает его ежемесячный доход, в соответствии с уровнем которого пенсионерам могут полагаться социальные субсидии», — отметила она.