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Сдача квартиры в аренду может обернуться для российских пенсионеров потерей льгот

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 11:14
Экономика
Сдача квартиры в аренду может обернуться для российских пенсионеров потерей льгот
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 февраля. Получение ренты увеличивает общий доход гражданина, из-за чего ему полагается меньший объем господдержки, пишет «Российская газета».

Уровень дохода пожилых людей определяет начисление субсидий на оплату коммунальных услуг. Также для пенсионеров с уровнем дохода ниже регионального прожиточного минимума начисляется дополнительная выплата. Механизм объяснила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова

«Непосредственно деятельность по сдаче квартиры в аренду не делает пенсионера работающим и не лишает его автоматически социальных льгот, однако увеличивает его ежемесячный доход, в соответствии с уровнем которого пенсионерам могут полагаться социальные субсидии», — отметила она.

Арендовать жилье в России стало выгоднее, чем выплачивать ипотечный заем, рассказали ранее аналитики сервиса ЦИАН.

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пенсионеры льготы недвижимость аренда жилья
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