Бывшая домработница Пугачевой и Киркорова заявила, что певец игнорирует ее звонки

Москва, 6 февраля. Экс-помощница по дому Людмила Дороднова рассказала, как безуспешно пыталась дозвониться до народного артиста России Филиппа Киркорова.

По всей видимости, у Киркорова не стало хватать времени на общение с бывшей домработницей, которую он и его экс-супруга певица Алла Пугачева называли просто Люсей. Раньше артист восторженно отзывался о помощнице во всех интервью.

Женщина рассказала, что после выхода на пенсию звонила артисту несколько раз, но тот игнорирует ее звонки. Дороднова не отчаивается и собирается звонить Киркорову еще. В этом году певец отметит свой 55-летний юбилей. Бывшая домработница хочет поздравить его лично.

«Когда ему положили в Белоруссии звезду, я тогда позвонила, хотела поздравить. Он трубку не взял. Потом у Мартина (сын Киркорова. — Прим. ФАН) был день рождения, я тоже позвонила, но тоже тишина. Так было раза три. Что я буду звонить, если он трубку не берет? Правда, мне потом его водитель говорит: «Люсь, Фил спрашивает, зачем ты ему звонила?» А он как-то сказал мне, когда я спросила его, ждать ли домой: «Ну что ты мне звонишь? Не видишь, я трубку не беру? Значит занят!»» — поделилась Дороднова в передаче «Секрет на миллион» на НТВ.

Недавно стало известно, что исполнитель хита «Цвет настроения синий» стал жертвой мошенников. Артист остался без денег и ремонта, который ему должно было сделать дизайнерское агентство.