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Борис Джонсон сообщил о кадровых перестановках в своей канцелярии

Политика
Борис Джонсон сообщил о кадровых перестановках в своей канцелярии
Global Look Press  /  I-Images/Keystone Press Agency

Лондон, 6 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уволил несколько сотрудников собственной канцелярии и назначил новых, говорится в сообщении Правительства Соединенного Королевства.

Согласно имеющимся данным, главой аппарата премьер-министра назначен депутат Стив Баркли. За общение с прессой и связи с общественностью будет отвечать бывший журналист Гито Харри.

Стоит отметить, что не так давно вокруг Бориса Джонсона разгорелся очередной политический скандал. Выяснилось, что премьер принимал участие в вечеринках, пока по всей стране действовал жесткий локдаун.

Премьер уже извинился перед согражданами и другими членами правительства. Однако эти слова были восприняты холодно. Оппозиционные силы по-прежнему настаивают на отставке Джонсона.

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великобритания джонсон правительство
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