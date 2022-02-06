Борис Джонсон сообщил о кадровых перестановках в своей канцелярии

Лондон, 6 февраля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уволил несколько сотрудников собственной канцелярии и назначил новых, говорится в сообщении Правительства Соединенного Королевства.

Согласно имеющимся данным, главой аппарата премьер-министра назначен депутат Стив Баркли. За общение с прессой и связи с общественностью будет отвечать бывший журналист Гито Харри.

Стоит отметить, что не так давно вокруг Бориса Джонсона разгорелся очередной политический скандал. Выяснилось, что премьер принимал участие в вечеринках, пока по всей стране действовал жесткий локдаун.

Премьер уже извинился перед согражданами и другими членами правительства. Однако эти слова были восприняты холодно. Оппозиционные силы по-прежнему настаивают на отставке Джонсона.