Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 12:17
12:15
Политика
Французский аналитик Гав раскритиковал США за вброс о «нападении» украинцев на Россию
12:15
Политика
Немецкий политик Мерц призвал США не вмешиваться в вопрос «Северного потока — 2»
12:12
Олимпийские игры 2022
Большунов повредил олимпийский пьедестал на церемонии награждения призеров скиатлона
12:12
Армия
Глава минобороны Германии исключила возможность поставок вооружения Украине
12:11
Общество
Диетолог Мерд предупредила об опасности употребления шпината вместе с йогуртом
12:05
Общество
Вирусолог Скулачев заявил об опасности отмены масочного режима
12:04
Происшествия
Женщина выжила после падения с восьмого этажа в Якутске
12:04
Весь мир
Тегеран назвал недостаточной готовность США снять часть санкций с Ирана
12:03
Политика
Политолог Погребинский: возможный альянс Британии, Украины и Польши станет фиктивным
12:02
Общество
Врач Серебрянский предостерег от физиолечения и бесконтрольного приема антибиотиков
Все новости

МОК признал проблемы с условиями проживания спортсменов на карантине во время ОИ

Олимпийские игры 2022
МОК признал проблемы с условиями проживания спортсменов на карантине во время ОИ
Невские Новости

Пекин, 6 февраля. Спортсмены, помещенные на карантин на Олимпиаде в Пекине, столкнулись с плохими условиями проживания. Об этом заявил журналистам исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

Немецкие олимпийцы пожаловались на условия проживания в отелях для заболевших COVID-19. Также на эту проблему обратила внимание российская биатлонистка Валерия Васнецова.

«Почивать на лаврах нельзя, мы должны отслеживать такие ситуации, это наша обязанность. Нам действительно поступили жалобы в связи с неудовлетворительными условиями, и мы делаем все, чтобы этого не повторилось», — заявил Дюби.

По его словам, комитет заинтересован в решении всех возникающих проблем. Он отметил улучшение условий в изоляторах для заболевших спортсменов. Директор МОК заявил, что причины жалоб устраняются.

Ранее председатель экспертной медицинской группы Международного олимпийского комитета (МОК) Брайан Макклоски заявил, что число случаев заражения коронавирусом среди прибывающих на Олимпийские игры в Пекин будет расти.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / МОК признал проблемы с условиями проживания спортсменов на карантине во время ОИ
мок олимпиада пекин
Комментировать