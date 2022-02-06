МОК признал проблемы с условиями проживания спортсменов на карантине во время ОИ

Пекин, 6 февраля. Спортсмены, помещенные на карантин на Олимпиаде в Пекине, столкнулись с плохими условиями проживания. Об этом заявил журналистам исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

Немецкие олимпийцы пожаловались на условия проживания в отелях для заболевших COVID-19. Также на эту проблему обратила внимание российская биатлонистка Валерия Васнецова.

«Почивать на лаврах нельзя, мы должны отслеживать такие ситуации, это наша обязанность. Нам действительно поступили жалобы в связи с неудовлетворительными условиями, и мы делаем все, чтобы этого не повторилось», — заявил Дюби.

По его словам, комитет заинтересован в решении всех возникающих проблем. Он отметил улучшение условий в изоляторах для заболевших спортсменов. Директор МОК заявил, что причины жалоб устраняются.

Ранее председатель экспертной медицинской группы Международного олимпийского комитета (МОК) Брайан Макклоски заявил, что число случаев заражения коронавирусом среди прибывающих на Олимпийские игры в Пекин будет расти.