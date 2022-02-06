Москва, 6 февраля. Народная артистка СССР Алла Пугачева снова поразила своих поклонников удивительно моложавым видом в свои 72 года.

Дизайнер Игорь Гуляев и старый друг Примадонны опубликовал видео с певицей в своем блоге. Фолловеры обратили внимание не только на новый образ, который подобрал для исполнительницы кутюрье, но и на ее безупречно гладкое лицо.

«Помолодевшая» Пугачева спровоцировала слухи о новой пластике лица. Поклонники уверены, что именно благодаря хирургическим вмешательствам время для артистки буквально остановилось.

«Снова омолодилась?»; «Свежая пластика?»; «Опять?» — отреагировали на видео фолловеры на странице Гуляева в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @igorgulyaevofficial

Певица покрасовалась в новой одежде перед зеркалом, отметив, что ей очень нравится образ. Однако Пугачева призналась, что черный бант на шляпе ей не подходит. Артистка попросила Гуляева убрать это украшение.

«По-моему, прелестно. И без очков симпатичная. Неужели я осмелюсь такое вот? Так я осмелюсь! А вот то, что сзади — это не мое. Уберешь бантик — будет хорошо», — улыбнулась исполнительница, разглядывая свой наряд.

В конце января Пугачева вместе с супругом телеведущим Максимом Галкиным устроила прогулку под снегопадом. Кадры с Примадонной юморист опубликовал в Instagram.