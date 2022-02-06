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Саудовская Аравия планирует продать пакет акций Saudi Aramco на 50 млрд долларов

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 10:52
Экономика
Саудовская Аравия планирует продать пакет акций Saudi Aramco на 50 млрд долларов
Global Look Press / ТАСС  /  Bernd von Jutrczenka / Oli Scarff

Эр-Рияд, 6 февраля. Национальная нефтегазовая компании Саудовской Аравии Saudi Aramco выставит на биржу очередной пакет акций, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на Wall Street Journal.

Одна из крупнейших в мире нефтедобывающих компаний готовится к продаже нового пакета своих ценных бумаг. Согласно предварительным оценкам, сумма сделки составит около 50 миллиардов долларов, и это может стать рекордом в истории фондовых рынков.

«Саудовская Аравия возобновила планы по размещению большего количества акций Aramco с намерением продать пакет акций на сумму до 50 миллиардов долларов, что по текущим оценкам составляет 2,5% компании», — сказано в сообщении.

Рынок первоначального размещения акций (IPO) рекордно вырос в 2021 году. Однако в начале текущего года показатели снизились более чем на 60%.

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