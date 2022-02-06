Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в применении станций радиоэлектронной борьбы в Донбассе

Луганск, 6 февраля. Военнослужащие ВСУ применили станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления сигналов беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе.

В сообщении Народной милиции ЛНР говорится, что подразделения ВСУ пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили запрещенную военную технику у линии соприкосновения. Украинская сторона в прошлом неоднократно подобным образом препятствовала работе представителей ОБСЕ.

«В районах населенных пунктов Боброво, Клиновое и Капитаново мобильные группы батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ», — сказано в сообщении.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные активно подвозят боеприпасы к линии фронта. Сообщалось также, что ВСУ готовят беспилотники для корректировки артиллерийского и минометного огня.