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Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в применении станций радиоэлектронной борьбы в Донбассе

Армия
Народная милиция ЛНР обвинила ВСУ в применении станций радиоэлектронной борьбы в Донбассе
mil.in.ua  /  ГО «Український мілітарний центр»

Луганск, 6 февраля. Военнослужащие ВСУ применили станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для подавления сигналов беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе.

В сообщении Народной милиции ЛНР говорится, что подразделения ВСУ пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили запрещенную военную технику у линии соприкосновения. Украинская сторона в прошлом неоднократно подобным образом препятствовала работе представителей ОБСЕ.

«В районах населенных пунктов Боброво, Клиновое и Капитаново мобильные группы батальона РЭБ с помощью станции "Буковель-АД" осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ», — сказано в сообщении.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные активно подвозят боеприпасы к линии фронта. Сообщалось также, что ВСУ готовят беспилотники для корректировки артиллерийского и минометного огня.

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РЭБ украина ЛНР всу донбасс
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