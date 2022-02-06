Звезда «Летчика» Гела Месхи рассказал об отношениях с Екатериной Климовой после развода

Москва, 6 февраля. Актер театра и кино Гела Месхи предпочитает не распространяться на тему своей личной жизни. При этом звезда фильма «Летчик» продолжает тепло отзываться о своей бывшей супруге — актрисе Екатерине Климовой.

Звездный брак, ставший для Месхи третьим по счету, распался в 2019 году, однако бывшие супруги не перестали появляться на публичных мероприятиях в сопровождении друг друга. Как выяснилось, их связывают хорошие и искренние отношения.

«Мне неинтересно показывать яркую, красивую псевдожизнь. Журналисты уже поняли, что мне звонить бесполезно. Мы взрослые люди, и у нас все хорошо и прекрасно», — высказался Месхи в разговоре с «Собеседником».

Актер, между тем, регулярно становится героем пикантных слухов. Ему приписывают роман то с одной, то с другой знаменитостью. Сам же Месхи, по его словам, предпочитает всецело отдаваться работе.

Знаменитость, помимо своей яркой роли в «Летчике», покорил сердца зрителей своей игрой в сериалах «Сын отца народов», «Черная кошка», «Выстрел», «Волчье солнце», «ЧС. Чрезвычайная ситуация» и недавнем проекте «Топи».

Экс-супруга Месхи Климова не так давно отметила свой день рождения: 24 января ей исполнилось 44 года. С этим праздником актрису поздравил режиссер Марк Горобец.