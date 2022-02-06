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Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Большунов упал на старте скиатлона на ОИ

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 11:23
Олимпийские игры 2022
Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Большунов упал на старте скиатлона на ОИ
Global Look Press  /  Maxim Thore/Keystone Press Agency

Пекин, 6 февраля. Российский лыжник Александр Большунов упал в дебюте первой мужской гонки на зимних Олимпийских играх 2022 года.

Россиянин упал на спуске на первом круге скиатлона на зимней Олимпиаде в Пекине. Он потерял равновесие после отсечки в два с половиной километра. Большунов сразу же поднялся и продолжил 30-километровую гонку.

Сейчас российский лыжник идет на первом месте. Его соотечественник и партнер по национальной команде Денис Спицов занимает третью позицию. В прямом эфире гонку в Пекине транслирует Первый канал. Стоит отметить, что Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Большунов упал на старте скиатлона на ОИ
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