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Сенатор Пушков раскритиковал Госдеп США после заявления о видеопровокации России

Политика
Сенатор Пушков раскритиковал Госдеп США после заявления о видеопровокации России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 6 февраля. Государственный департамент США занимается вешанием очередной «лапши» про россиян. Соответствующее заявление сделал сенатор Российской Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом сенатор прокомментировал заявления американцев о российских спецслужбах. По их мнению, русские собираются снять фейковое видео о якобы нападении Украины на РФ. Это понадобится Москве для того, чтобы самой «начать военные действия» против Киева, рассказали в госдепе.

Пушков напомнил Вашингтону о «зариновой атаке» в сирийской Думе. Он поддержал корреспондента «Ассошиейтед пресс» Мэтта Ли, который тогда не поверил лжи США и потребовал доказательств. Однако, как напомнил сенатор РФ, госдеп их так и не предоставил.

«Какое прелестное и трогательное предложение! Не удивительно, что корреспондент "Ассошиейтед пресс" Мэтт Ли позволил себе не поверить очередной "лапше" про русских на брифинге Госдепа», — рассказал он о новом методе Госдепа США «демонизации» России.

Ранее Пушков прокомментировал статью Bloomberg о «вторжении» России на Украину. Он заявил, что западные СМИ открыли для себя новый фейковый фронт.

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украина россия пушков
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