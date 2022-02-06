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Лента
06 февраля 12:16
12:15
Политика
Французский аналитик Гав раскритиковал США за вброс о «нападении» украинцев на Россию
12:15
Политика
Немецкий политик Мерц призвал США не вмешиваться в вопрос «Северного потока — 2»
12:12
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Большунов повредил олимпийский пьедестал на церемонии награждения призеров скиатлона
12:12
Армия
Глава минобороны Германии исключила возможность поставок вооружения Украине
12:11
Общество
Диетолог Мерд предупредила об опасности употребления шпината вместе с йогуртом
12:05
Общество
Вирусолог Скулачев заявил об опасности отмены масочного режима
12:04
Происшествия
Женщина выжила после падения с восьмого этажа в Якутске
12:04
Весь мир
Тегеран назвал недостаточной готовность США снять часть санкций с Ирана
12:03
Политика
Политолог Погребинский: возможный альянс Британии, Украины и Польши станет фиктивным
12:02
Общество
Врач Серебрянский предостерег от физиолечения и бесконтрольного приема антибиотиков
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«Этот день в истории». Что произошло 6 февраля, праздники, факты, люди

Видео

Проект «Этот день в истории» — экскурс в прошлое, рассказ о наиболее важных событиях, которые произошли в России и мире.

Сегодня чествуют представителей одной из самых компанейских, но в то же время сложных профессий — барменов. Они дежурят за барной стойкой в кафе и ресторанах, знают вкусы и характеры людей, всегда готовы приготовить лучший в мире коктейль, выслушать и развеселить. Для бармена профессиональный праздник ― это отличный повод продемонстрировать свое мастерство смешивать напитки

Сегодня празднуют день отказа от мобильных телефонов. С инициативой необычной даты выступил французский писатель Фил Марсо, он призвал людей расходовать личное время с пользой и хоть иногда отвлекаться от гаджетов, посвящая личное время живому общению.

Творчество одного из главных ямайских исполнителей Боба Марли вспоминают сегодня во всем мире. Великий регги-певец родился 6 февраля и подарил миру множество бессмертных хитов. Также сегодня день рождение известного российского композитора Игоря Матвиенко. Какими еще событиями запомнился сегодняшний день, узнаете в новом выпуске «Этот день в истории».

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