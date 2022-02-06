«Этот день в истории». Что произошло 6 февраля, праздники, факты, люди

Проект «Этот день в истории» — экскурс в прошлое, рассказ о наиболее важных событиях, которые произошли в России и мире.

Сегодня чествуют представителей одной из самых компанейских, но в то же время сложных профессий — барменов. Они дежурят за барной стойкой в кафе и ресторанах, знают вкусы и характеры людей, всегда готовы приготовить лучший в мире коктейль, выслушать и развеселить. Для бармена профессиональный праздник ― это отличный повод продемонстрировать свое мастерство смешивать напитки

Сегодня празднуют день отказа от мобильных телефонов. С инициативой необычной даты выступил французский писатель Фил Марсо, он призвал людей расходовать личное время с пользой и хоть иногда отвлекаться от гаджетов, посвящая личное время живому общению.

Творчество одного из главных ямайских исполнителей Боба Марли вспоминают сегодня во всем мире. Великий регги-певец родился 6 февраля и подарил миру множество бессмертных хитов. Также сегодня день рождение известного российского композитора Игоря Матвиенко. Какими еще событиями запомнился сегодняшний день, узнаете в новом выпуске «Этот день в истории».