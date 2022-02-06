Производители молочной продукции объявили о повышении цен на свои товары

Москва, 6 февраля. Производители молочной продукции приняли решение повысить цены на часть ассортимента из-за роста себестоимости, пишет «Коммерсантъ».

В частности, компания Danone, которой принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа», уведомила ретейлеров о подорожании части товаров на 10%. Она пояснила, что молочная продукция чутко реагирует на изменение цен, но индексация предприятию необходима для сохранения прибыльности.

На этом фоне Минсельхоз РФ провел межведомственное совещание по вопросу стабилизации цен на продовольственные товары. Ведомство пообещало выделить субсидии хлебопекарным предприятиям и животноводам. При этом в министерстве отметили, что из-за принятых мер господдержки цены на молоко не будут резко расти.

Россиян также ждет рост цен на одежду и обувь в 2022 году. Таким прогнозом поделилась генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.