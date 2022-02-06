Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 10:47
10:47
Олимпийские игры 2022
Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Большунов упал на старте скиатлона на ОИ
10:46
Общество
Врач Ищенко посоветовала напиток из лимона и куркумы для укрепления иммунитета
10:46
Общество
Военкор Сладков: Как Украина может подтолкнуть Донбасс в «объятия» России
10:45
Политика
Сенатор Пушков раскритиковал Госдеп США после заявления о видеопровокации России
10:37
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту избиения экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина
10:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку после аварии на трубопроводе в Хабаровске
10:36
Экономика
Производители молочной продукции объявили о повышении цен на свои товары
10:34
Политика
Слушатели «Вести FM» оценили слова политолога Михеева о конфузе Польши перед Путиным
10:32
Общество
Доктор Ван Си предупредил о риске развития пневмонии из-за гриппа
10:30
Происшествия
Главу Анабарского района Якутии Семенова задержали по подозрению во взяточничестве
Все новости

Производители молочной продукции объявили о повышении цен на свои товары

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 10:36
Экономика
Производители молочной продукции объявили о повышении цен на свои товары
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 6 февраля. Производители молочной продукции приняли решение повысить цены на часть ассортимента из-за роста себестоимости, пишет «Коммерсантъ».

В частности, компания Danone, которой принадлежат бренды «Простоквашино» и «Активиа», уведомила ретейлеров о подорожании части товаров на 10%. Она пояснила, что молочная продукция чутко реагирует на изменение цен, но индексация предприятию необходима для сохранения прибыльности.

На этом фоне Минсельхоз РФ провел межведомственное совещание по вопросу стабилизации цен на продовольственные товары. Ведомство пообещало выделить субсидии хлебопекарным предприятиям и животноводам. При этом в министерстве отметили, что из-за принятых мер господдержки цены на молоко не будут резко расти.

Россиян также ждет рост цен на одежду и обувь в 2022 году. Таким прогнозом поделилась генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Производители молочной продукции объявили о повышении цен на свои товары
минсельхоз молоко рост цен цены на продукты молочная продукция
Комментировать