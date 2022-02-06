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Слушатели «Вести FM» оценили слова политолога Михеева о конфузе Польши перед Путиным

Политика
Слушатели «Вести FM» оценили слова политолога Михеева о конфузе Польши перед Путиным
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 6 февраля. Заявление политолога Сергея Михеева о попытке Польши «перебить» визит президента Российской Федерации Владимира Путина на Олимпиаду в Пекин вызвало бурное обсуждение среди пользователей Сети.

В эфире радио «Вести FM» он отметил, что коллективный Запад решил бойкотировать Олимпийские игры в Китае. Польская сторона, по словам эксперта, под руководством президента Анджея Дуды решила отправиться на это спортивное мероприятие на фоне позиции США и некоторых стран Европы. Политолог уверен, что этот поступок Варшавы не может не вызывать недоумение.

Михеев считает, что руководство государства, вероятно, так решило «перебить» визит российского президента в Пекин. Однако попытка перетянуть на себя одеяло закончилось фиаско для польской стороны, так как масштабы России и Польши во всех сферах являются несопоставимыми.

Слушатели радио в комментариях к эфиру поблагодарили эксперта за четкий и адекватный анализ ситуации на Олимпиаде. В Сети поддержали Михеева после конфуза Польши с визитом Путина в Китай.

«Все четко, по делу, абсолютно искренне и со знанием темы. Огромное спасибо. Сергею Александровичу респект», — подчеркнул комментатор.

«Дружим против! Ущербная позиция», — высказался о действиях поляков другой пользователь.

Слушатели «Вести FM» оценили слова политолога Михеева о конфузе Польши перед Путиным
pixabay.com /

Ранее стало известно, что Путин занял первое место в рейтинге самых упоминаемых персон в русскоязычных соцмедиа на открытии Олимпиады в Пекине. Уточняется, что исследование на эту тему провели РИА Новости и компания Brand Analytics.

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путин польша михеев
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