Певица Анжелика Агурбаш рассказала о жестокости бывшего мужа

Москва, 6 февраля. Бывшая участница группы «Верасы» Анжелика Агурбаш призналась, что ее экс-супруг Николай не раз проявлял жестокость к людям.

Певица рассказала о тяжелой жизни со своим бывшим супругом. По словам исполнительницы, от жестокости мужчины страдала не только она, но и сотрудники его предприятия.

«Руку поднимал на сотрудников, в будке собачьей закрывал за непослушание, заставил кого-то съесть батон колбасы, который кто-то пытался вынести с предприятия. Жестокий был. Представь, любимые голуби, иногда болеют. Мог голубю голову оторвать. Когда в первый раз это увидела, у меня был шок», — рассказала заслуженная артистка Белоруссии в передаче «Секрет на миллион».

Ранее экс-участница группы «Верасы» заявила, что после развода с бизнесменом все заботы по воспитанию детей легли на ее плечи. Бывший избранник не помогает звезде материально.