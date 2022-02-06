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Лунный календарь от журнала Elle на 6 февраля, воскресенье
Общество
Лунный календарь от журнала Elle на 6 февраля, воскресенье
pixabay.com  / 

Лунный календарь является разновидностью календаря, в основе которого лежит период смены фаз Луны, то есть так называемый синодический месяц.

Этот календарь настолько древний, что относится к ориньякской эпохе (32–26 тысяч лет до нашей эры). Наборы знаков на камнях, костях и рогах животных были найдены в пещерах Франции и Германии. Иногда нечто подобное можно увидеть и на стенах пещер.

Календарь представляет собой наборы полумесяцев или линий в виде змеиного узора. Одним из самых ярких примеров является костяная пластина из Абри Бланшар. Еще один лунный календарь был обнаружен во время раскопок близ российского города Ачинска. Ему почти 18 тысяч лет. Другой лунный календарь был найден в Шотландии и относится к раннему мезолиту.

Но и сегодня благодаря современным технологиям можно сверяться с календарем, который напрямую связан с естественным спутником Земли. Журнал Elle пришел к нам на помощь и разместил лунный календарь на сегодня, 6 февраля.

Сейчас Луна находится в знаке Овна.

Сегодня лучше всего браться за дела, которые можно выполнить сегодня же. Удачны любого рода поездки, но далеко лучше не забираться. Можете разобрать шкафы, полки или уголки, которые давно забыты. Сегодня пространство волшебным образом может вернуть потерянные вещи.

Хорошо заняться обучением, усвоить новые навыки, почерпнуть информацию из книг. Мы снова начинаем общаться. Сила речи многократно возрастает. Вам стоит обратить особое внимание на то, что вы говорите, как и кому.

Сомнения вслух лучше не высказывать. Оставьте самокритику и пессимизм. Никого не осуждайте. Мусорные слова и матерщину вообще забудьте. Весь высказанный негатив сегодня может проявиться в реальности и обернуться против вас.

Зато в доверительных, близких, дружеских отношениях появляется чувство общности. Для тех, кто действительно ценит и любит друг друга, время мириться и идти на свидание. Все ссоры забудутся, действуете, пока работает энергия притяжения.

Организм сегодня тоже отлично ловит энергетические волны. Не бойтесь. Сегодня смело можно увеличивать нагрузки на тренировке. А вот с питанием лучше поосторожнее: стоит разгрузить свой рацион и отказаться от животной пищи.

Важны будут и сны, которые вы увидели сегодня. Если вы услышали какие-то слова во сне, важно их запомнить и никому не рассказывать. Хороший сон обязательно сбудется, только тсс!

Ранее сообщалось о наступившем не так давно новолунии в знаке Водолея.

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