На сегодняшний день только Россия обновила свои стратегические ядерные силы практически на 96%. Об этом в беседе с ФАН напомнил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Ранее СМИ сообщили о том, что до 2026 года США планируют произвести 480 ядерных авиабомб, 100 из которых будут размещены в подземных складах в Европе.

«Это напоминает определенную истерику по поводу того, что происходит сейчас. Мы же видим: происходит переброска людей в Европу, образуются новые союзы, в том числе и AUKUS с США, Австралией и Великобританией. У нас остался договор СНВ-III, и тем не менее Америка считает, что у нее недостаточно широкий арсенал тактических ядерных средств», — сказал военный эксперт.

Василий Дандыкин также поделился своим видением того, в каком положении оказывается ЕС в такой ситуации.

«Вопрос в том, как это воспримут те страны, где США собираются размещать ядерные вооружения. По сути дела, они превращают их в заложников своей политики», — предположил собеседник ФАН.

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В завершение он указал на одну из проблем Соединенных Штатов в сфере вооружения.

«Сейчас [у США] есть определенные трудности по обновлению ядерного арсенала. В частности это касается и стратегических ракет, которые стоят на вооружении уже очень давно. Предыдущий президент Дональд Трамп анонсировал создание гиперзвукового оружия, но его нет. Насколько мне известно, сейчас только Россия обновила свои стратегические ядерные силы практически на 96%. Мы стремимся к этому и по другим направлениям, например в сфере морских ядерных сил», — подытожил капитан первого ранга запаса.

Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев в беседе с ФАН заявил о том, что самолеты «судного дня» США готовятся «вырвать ядерные зубы у русского медведя». По его словам, американская авиация регулярно отрабатывает электронные пуски по территории нашей страны.