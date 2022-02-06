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Подразделения ВМФ РФ отработали обеспечение безопасности судоходства на учениях в Крыму

Армия
Подразделения ВМФ РФ отработали обеспечение безопасности судоходства на учениях в Крыму
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Симферополь, 6 февраля. Подразделения ВМФ РФ в ходе учений отработали действия по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

В сообщении пресс-службы Черноморского флота говорится, что маневры проводились на военно-морской базе в Крыму. Моряки отработали установление визуального и радиоэлектронного контакта с назначенными целями, а также обеспечивали навигационное ориентирование кораблей, выполняющих поставленные задачи в море.

«В учениях приняли участие расчеты радиотехнических постов и постов связи, расположенных на побережье Крымского полуострова», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что маневры с участием артиллеристов Южного военного округа и БПЛА Черноморского флота состоялись в Крыму. В них были задействованы около 20 расчетов артиллерии и беспилотников.

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учения черное море вмф рф
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