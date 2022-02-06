Сенатор Пушков указал на отсутствие доверия Associated Press по отношению к Белому дому

Москва, 6 февраля. Американское издание Associated Press заигралось в свободу слова, получив оскорбительный ответ Белого дома на вопрос о России.

Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков. Он напомнил, что недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила о неких «принципах», согласно которым СМИ не должны ставить под сомнение позицию Вашингтона. Кроме того, прессе запретили спорить с администрацией по вопросам политики в отношении РФ.

«Похоже, агентство не признает эти "выверенные принципы", которым, по мнению Псаки, все должны поклоняться и подчиняться. Скандал, однако», — написал сенатор в Telegram.

Ранее Пушков раскритиковал публикацию Bloomberg о «вторжении» России на Украину. По его словам, западные СМИ открыли для себя новый фейковый фронт.