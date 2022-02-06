Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 10:46
10:46
Общество
Военкор Сладков: Как Украина может подтолкнуть Донбасс в «объятия» России
10:45
Политика
Сенатор Пушков раскритиковал Госдеп США после заявления о видеопровокации России
10:37
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту избиения экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина
10:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку после аварии на трубопроводе в Хабаровске
10:36
Экономика
Производители молочной продукции объявили о повышении цен на свои товары
10:34
Политика
Слушатели «Вести FM» оценили слова политолога Михеева о конфузе Польши перед Путиным
10:32
Общество
Доктор Ван Си предупредил о риске развития пневмонии из-за гриппа
10:30
Происшествия
Главу Анабарского района Якутии Семенова задержали по подозрению во взяточничестве
10:26
Происшествия
Магазин «Пивзавод» под Саратовом загорелся из-за воспламенившегося электрочайника
10:26
Общество
Эпидемиолог Онищенко: Из-за хронических болезней люди могут тяжелее переносить COVID-19
Все новости

Ягудин оценил «мощное» выступление Валиевой и успех Кондратюка на Олимпиаде в Пекине

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 10:28
Олимпийские игры 2022
Ягудин оценил «мощное» выступление Валиевой и успех Кондратюка на Олимпиаде в Пекине
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 6 февраля. Олимпийский чемпион 2002 года, заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о прокатах Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на Играх в Пекине.

Ягудин отметил, что Валиева мощно выступила на состязаниях. При этом, по словам фигуриста, все подопечные тренера Этери Тутберидзе отрабатывают короткую и произвольную программы по несколько раз за тренировку, поэтому вопрос, сможет ли Валиева «откатать командник и личное первенство, очевиден».

«Что касается Марка Кондратюка и его заслуги в возможном золоте, это будет совокупность ученика, тренера и всех остальных. Завоюет золото для нас не он, а завоюем его мы все вместе», — подчеркнул Ягудин в комментарии РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что Кондратюк, безупречно откатавший короткую программу и практически безупречно справившийся с произвольной, является неотъемлемой частью команды.

Высокой оценки прокат Кондратюка в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине ранее удостоил американский актер Бен Стиллер.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Ягудин оценил «мощное» выступление Валиевой и успех Кондратюка на Олимпиаде в Пекине
кондратюк валиева ягудин
Комментировать