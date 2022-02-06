Ягудин оценил «мощное» выступление Валиевой и успех Кондратюка на Олимпиаде в Пекине

Москва, 6 февраля. Олимпийский чемпион 2002 года, заслуженный мастер спорта России по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о прокатах Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на Играх в Пекине.

Ягудин отметил, что Валиева мощно выступила на состязаниях. При этом, по словам фигуриста, все подопечные тренера Этери Тутберидзе отрабатывают короткую и произвольную программы по несколько раз за тренировку, поэтому вопрос, сможет ли Валиева «откатать командник и личное первенство, очевиден».

«Что касается Марка Кондратюка и его заслуги в возможном золоте, это будет совокупность ученика, тренера и всех остальных. Завоюет золото для нас не он, а завоюем его мы все вместе», — подчеркнул Ягудин в комментарии РИА Новости.

Собеседник агентства добавил, что Кондратюк, безупречно откатавший короткую программу и практически безупречно справившийся с произвольной, является неотъемлемой частью команды.

Высокой оценки прокат Кондратюка в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине ранее удостоил американский актер Бен Стиллер.